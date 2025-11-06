Итурральде об отмене гола «Брюгге»: «Шченсному помешали опереться на левую ногу. Очевидный фол»
Итурральде об отмене гола «Брюгге»: на Шченсном был явный фол.
Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал отмененный гол «Брюгге» в концовке матча с «Барселоной».
Встреча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 3:3.
На 91-й минуте матча голкипер «блауграны» Войчех Шченсны попытался при помощи ложного замаха обыграть в своей штрафной Ромео Верманта. Форвард бельгийской команды в подкате отобрал мяч, сбив голкипера, и поразил ворота каталонцев – 4:3.
Главный судья Энтони Тэйлор изучил повтор и решил не засчитывать гол из-за нарушения правил в нападении.
«Игрок «Брюгге» упал на землю и зацепил его [Шченсного] за левую ногу, не дав опереться на нее. Это явный фол», – сказал бывший арбитр.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
