Итурральде об отмене гола «Брюгге»: «Шченсному помешали опереться на левую ногу. Очевидный фол»

Итурральде об отмене гола «Брюгге»: на Шченсном был явный фол.

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал отмененный гол «Брюгге» в концовке матча с «Барселоной».

Встреча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 3:3.

На 91-й минуте матча голкипер «блауграны» Войчех Шченсны попытался при помощи ложного замаха обыграть в своей штрафной Ромео Верманта . Форвард бельгийской команды в подкате отобрал мяч, сбив голкипера, и поразил ворота каталонцев – 4:3.

Главный судья Энтони Тэйлор изучил повтор и решил не засчитывать гол из-за нарушения правил в нападении.

«Игрок «Брюгге » упал на землю и зацепил его [Шченсного] за левую ногу, не дав опереться на нее. Это явный фол», – сказал бывший арбитр.