У Японии два гола Испании за 3 минуты. Немцам она забила дважды за 9 минут в 1-м туре ЧМ
Сборная Японии совершила камбэк в матче с Испанией на ЧМ-2022.
Команда Хадзиме Мориясу уступала 0:1 после первого тайма, но забила на 47:48 и 50:14. Отличились полузащитники Рицу Доан и Ао Танака.
Аналогичным образом Япония уже переворачивала ход матча на этом чемпионате. Она забила Германии в первом туре дважды за 9 минут и выиграла 2:1.
😱 Испания проигрывает Японии, дважды пропустив во 2-м тайме – 1:2
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии