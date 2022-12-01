У Японии два гола Испании за 3 минуты. Немцам она забила дважды за 9 минут в 1-м туре ЧМ

совершила камбэк в матче с Испанией на .

Команда Хадзиме Мориясу уступала 0:1 после первого тайма, но забила на 47:48 и 50:14. Отличились полузащитники и .

Аналогичным образом Япония уже переворачивала ход матча на этом чемпионате. Она забила в первом туре дважды за 9 минут и выиграла 2:1.

😱 Испания проигрывает Японии, дважды пропустив во 2-м тайме – 1:2

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ