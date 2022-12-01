Посол РФ в Катаре: «Ждали провокаций от Украины на ЧМ, но тут за этим следят. Здесь россияне не ощущают негативного воздействия, как в Европе»

Посольство России в Катаре ожидало провокаций в отношении россиян во время ЧМ-2022.

«Естественно, мы держали в уме возможность каких-то провокаций со стороны Украины, но я бы хотел сказать, что за этим здесь очень четко следят власти. Они не допускают никаких политически ангажированных акций представителей одного землячества в отношении другого.

Местные власти четко дают понять: никакой политики, никаких сведений счетов, никаких разборок, все живут мирно и дружно. Я думаю, это очень правильно. Конечно, никаких запретов на ношение нашей символики тут быть не может.

Отношение [к россиянам в Катаре] хорошее. Россияне не ощущают какого-то негативного воздействия, как, например, в Европе. Катарцы относятся к нам очень хорошо.

Наши люди из посольства ходили на матчи, брали с собой флаги России, с ними охотно фотографировались. Ничего плохого не могу сказать. Нет никаких недружественных действий, слава богу», – сказал посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.

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