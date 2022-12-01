В УЕФА расследуют возможное нарушение со стороны «Юве» правил лицензирования и ФФП

В УЕФА начали расследование в отношении .

Следственная палата по финансовому контролю за клубами (CFCB) проверит возможное нарушение туринцами правил клубного лицензирования и финансового фэйр-плей.

Расследование CFCB будет сосредоточено на предполагаемых финансовых нарушениях, о которых недавно стало известно в результате разбирательства Итальянской комиссии по надзору за рынком ценных бумаг и биржам (CONSOB) и прокурора Турина.

23 августа 2022 года CFCB заключила мировое соглашение с «Ювентусом» на основе финансовой информации, представленной клубом за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 финансовые годы.

Отмечается, что если в ходе расследования станут известны новые факты, то CFCB оставляет за собой право расторгнуть мировое соглашение, предпринять юридические шаги и принять дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку. Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

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