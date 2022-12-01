Хорватия – Бельгия. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

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Сборная Хорватии сыграет с Бельгией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Для выхода из группы бельгийцам необходимо побеждать, тогда как хорватов устроит и ничья. 

Хорватия – Бельгия
Дата проведения
1 декабря, 18.00, «стадион Ахмед бин Али»
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