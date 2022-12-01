Месси о майке сборной Мексики на полу: «Мне не за что извиняться, потому что неуважения не было»

высказался о скандале из-за лежавшей на полу майки сборной Мексики.

После матча 2-го тура группового этапа против (2:0) было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.

На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

Месси поддержали Серхио Агуэро, Сеск Фабрегас, капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо и Майк Тайсон. Через несколько дней Канело извинился за резкость.

«Это недопонимание. Все, кто знаком со мной, знают, что я ни к кому не отношусь с неуважением. Такое случается в раздевалках после матчей. Мне не за что извиняться, потому что я не проявлял неуважение к мексиканцам или к футболке их сборной», – сказал капитан сборной .