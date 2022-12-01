НБА. «Детройт» примет «Даллас»
В четверг, 1 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоится один матч. «Детройт» примет на своей площадке «Даллас» и попытается прервать серию из трех поражений подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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