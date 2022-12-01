Смолкин о смене гражданства: «Совершенно не знаем, что будет завтра. Кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень привлекательно»

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, ответил на вопрос о возможной смене гражданства.

– Закрадываются ли у вас на 1-2% мысли, если Россию не будут допускать, сменить гражданство? У Дианы есть паспорт, для вас это возможно. Сейчас есть американские пары, но с ними вы, по моему мнению, абсолютно можете бороться и попадать как минимум в тройку, в главную сборную Америки. Какой-то процент, как говорится, никогда не говори никогда, у вас есть по поводу смены гражданства?

– Никогда не говори никогда действительно хорошая фраза, потому что все обычно именно так и получается. Но в данном случае мы живем буквально день ото дня, как и многие, кто переживает то, что происходит. Мы совершенно не знаем, что будет завтра, правда.

Обстоятельства могут как сильно ухудшиться – мы знаем, что всегда, к сожалению, есть куда ухудшаться, – так и что-то когда-то и должно же наладиться. То есть как-то это все должно же завершиться. Мы хотим выступать – это, наверное, самое честное и простое. Это единственное, что для нас важно, помимо того, что мы не хотим, чтобы гибли люди.

Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире, хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума – где мы вообще будем и чего сможем достичь. Это самая главная цель.

Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно. Опять же, исходя из того даже, что наши родители ну очень много всего вкладывают в то, чтобы мы тренировались у лучших, в лучшей обстановке, в лучшей среде – и это должно куда-то выливаться. Это, наверное, самый честный ответ, – сказал Смолкин.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?