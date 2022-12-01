«Тайная сделка с Роналду не должна быть раскрыта, иначе нам вцепятся в глотку». Опубликован разговор представителей «Юве» о махинациях с зарплатой Криштиану

Опубликован разговор представителей «Ювентуса» о тайном платеже Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» заключили с форвардом частное соглашение, подписав документ, согласно которому «Юве» был обязан выплатить португальцу около 20 млн евро даже в случае его ухода в «Манчестер Юнайтед». Эта сумма в финансовую отчетность клуба внесена не была.

La Stampa обнародовала телефонный разговор между юристом «Ювентуса» Чезаре Габазио и директором клуба .

«Тайная сделка с Роналду не должна быть раскрыта, потому что если это произойдет, они вцепятся нам в глотку, набросятся на аудиторов и все такое. И тогда нам придется провести фиктивную транзакцию», – сказал Керубини в разговоре с Габазио.

Для обвинителей этот диалог стал явным намеком на меры по сокращению расходов, предпринятые на ранних стадиях пандемии коронавируса, когда зарплаты игроков «Ювентуса» была заморожены, чтобы помочь справиться с финансовыми последствиями ситуации.

Около 30 миллионов евро, вероятно, исчезли со счетов клуба, что привело к изменению финансовой отчетности «Юве» и чистую прибыль от трансферов.

выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

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