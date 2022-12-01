Две африканские сборные вышли в плей-офф ЧМ 2-й раз в истории. Шансы есть у еще двух
В плей-офф ЧМ-2022 сыграют как минимум две сборные из Африки – такое прежде было лишь раз.
Команда Марокко выиграла группу F, опередив Хорватию, Бельгию и Канаду. Сенегал занял вторую строчку в группе А, пропустив вперед Нидерланды и обойдя Эквадор и Катар.
Лишь в 2014 году в 1/8 финала выходили две команды из Африки – это были Нигерия и Алжир.
На ЧМ-2022 шансы на плей-офф также сохраняют Камерун и Гана. Они сыграют завтра.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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