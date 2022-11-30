Кубок мира. Эстафета. Лагрейд и братья Бо выступят за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию

1 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская эстафета. Сборная России не принимает участия в соревнованиях.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Эстафета

Мужчины

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU.

Старт-лист

1. Норвегия ( , Стурла Лагрейд, , )

2. Франция (Эрик Перро, Фабьен Клод, , )

3. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Реес)

4. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

5. Италия (Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель, Даниэле Каппеллари, Давид Цингерле)

6. Швейцария (Йоша Буркхальтер, Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег, Жереми Финелло)...

8. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко)

9. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб)