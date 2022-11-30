Кубок России. 2-й этап. Латыпов, Халили, Бабиков, Серохвостов, Смольский, Елисеев выступят в индивидуальной гонке

1 декабря на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате пройдет мужская индивидуальная гонка.

Кубок России-2022/23 по биатлону

2-й этап

Уват

Индивидуальная гонка

Мужчины

Начало – 11:20 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Никита Лобастов (Беларусь)

2. Василий Томшин

4. Алексей Вагин

5.

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

8. Кирилл Стрельцов

17.

20. Даниил Серохвостов

22.

25. Антон Смольский (Беларусь)

26.

27. Максим Воробей (Беларусь)

28. Роман Сурнев

29. Роман Елетнов (Беларусь)

37. Ильназ Мухамедзянов

41.

45. Кирилл Бажин

47. Никита Поршнев

50. Семен Сучилов

61. Александр Поварницын

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Увате