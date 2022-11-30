Кубок России. 2-й этап. Латыпов, Халили, Бабиков, Серохвостов, Смольский, Елисеев выступят в индивидуальной гонке

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев индивидуальная гонка Антон Бабиков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Роман Сурнев Александр Поварницын Роман Елетнов Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Максим Воробей Никита Лобастов Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Алексей Вагин Биатлон

1 декабря на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате пройдет мужская индивидуальная гонка.

Кубок России-2022/23 по биатлону

2-й этап

Уват

Индивидуальная гонка

Мужчины

Начало – 11:20 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Никита Лобастов (Беларусь)

2. Василий Томшин

4. Алексей Вагин

5. Антон Бабиков

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

8. Кирилл Стрельцов

17. Карим Халили

20. Даниил Серохвостов

22. Евгений Гараничев

25. Антон Смольский (Беларусь)

26. Эдуард Латыпов

27. Максим Воробей (Беларусь)

28. Роман Сурнев

29. Роман Елетнов (Беларусь)

37. Ильназ Мухамедзянов

41. Матвей Елисеев

45. Кирилл Бажин

47. Никита Поршнев

50. Семен Сучилов

61. Александр Поварницын

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Увате

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