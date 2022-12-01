Войчех Шченсны: «Сказал Месси: «Ставлю 100 евро, что пенальти не дадут». Проспорил, но платить не буду! Так что 100 евро вернулись ко мне»
Войчех Шченсны рассказал, что проспорил 100 евро Лионелю Месси.
На 35-й минуте главный судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание голкипера сборной Польши форварду аргентинской команды в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.
С точки Месси пробил в правый от себя угол ворот, Шченсны сумел парировать.
– Вы говорили с Месси после матча?
– Нет, мы поговорили перед пенальти. Я сказал: «Ставлю 100 евро на то, что судья не даст пенальти». Так что я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли такое на чемпионате мира. Возможно, меня накажут. Но мне все равно.
И я не буду платить ему! Ему все равно, так что 100 евро вернулись ко мне, – сказал вратарь сборной Польши и «Ювентуса» со смехом.
Польша весь ЧМ играла плохо и дико осторожно, а против Аргентины – вообще трусливо. Ее спас только рекордсмен Шченсны
Промах Месси с пенальти не сломал Аргентину – победа 2:0. А Шченсны вообще фолил?
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии