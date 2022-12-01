Войчех Шченсны: «Сказал Месси: «Ставлю 100 евро, что пенальти не дадут». Проспорил, но платить не буду! Так что 100 евро вернулись ко мне»

рассказал, что проспорил 100 евро Лионелю Месси.

На 35-й минуте главный судья после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание голкипера сборной Польши форварду аргентинской команды в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

С точки Месси пробил в правый от себя угол ворот, Шченсны сумел парировать.

– Вы говорили с Месси после матча?

– Нет, мы поговорили перед пенальти. Я сказал: «Ставлю 100 евро на то, что судья не даст пенальти». Так что я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли такое на чемпионате мира. Возможно, меня накажут. Но мне все равно.

И я не буду платить ему! Ему все равно, так что 100 евро вернулись ко мне, – сказал вратарь сборной Польши и со смехом.

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