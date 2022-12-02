Капризов набрал 3 очка в 3-й раз в сезоне, став 1-й звездой матча с «Эдмонтоном». У него 14+16 в 22 играх
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу, сделал две голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:3) и был признан первой звездой.
Россиянин набрал 3 очка во второй игре подряд и в 3-й раз в сезоне, продлив результативную серию (6+11) до 10 матчей.
Всего в 22 играх текущего чемпионата на его счету 30 (14+16) баллов.
Сегодня за 18:28 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:06 – в большинстве) – у Капризова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
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