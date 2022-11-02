«Атлетико» вылетел из еврокубков, победы «Баварии» и «Ливерпуля», скандал с Вяльбе и премией, баскетболиста «Зенита» выгнали из сборной Франции, Катар задабривает чиновников и фанатов и другие новости

1. Дичайший провал «Атлетико» в Лиге чемпионов – проиграв «Порту», мадридцы свалились на последнее место в группе и остались даже без Лиги Европы. Впервые в своей истории «Атлетико» финишировал последним в группе ЛЧ и впервые при Симеоне не вышел в евровесну. Диего признал, что его команда облажалась, Гризманн призвал сжать булки и продолжать работать.

2. В самой запутанной группе интрига держалась до последних секунд. «Марсель» был близок к плей-офф, а в итоге остался вообще без еврокубков, пропустив на 95-й – спасибо Черданцеву! В 1/8 финала пробились «Тоттенхэм» и «Айнтрахт».

«Бавария» обыграла «Интер» (2:0) и первой в истории одержала 6 побед в 6 матчах группы ЛЧ два сезона подряд. «Барса» в прощальной игре разобралась с «Викторией» – у Хави две победы в ЛЧ, причем обе над соперником из Пльзени.

«Ливерпуль» в концовке дожал «Наполи» и нанес команде Лучано Спаллетти первое поражение в сезоне. Однако этого не хватило для победы в группе – неаполитанцы вышли в плей-офф с 1-го места, «красные» – со 2-го.

Все результаты дня – здесь.

3. «Бруклин» расстался с главным тренером Стивом Нэшем. Команду, вероятно, возглавит Име Удока, которого «Селтикс» отстранили за роман с подчиненной.

4. «Барса» хочет подписать Месси или Бернарду в 2023 году, но для этого нужен еще один рычаг. Лео, в свою очередь, так счастлив в «ПСЖ», что даже не будет просить отдых перед ЧМ-2022.

5. Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель исключен из сборной Франции по баскетболу после перехода в петербургский клуб.

6. Катар плотно работает над улучшением имиджа перед ЧМ: власти потратили на подарки британским депутатам 250+ тысяч фунтов, а болельщикам выделяют бесплатные билеты ради хороших отзывов в соцсетях.

7. Федерация лыжных гонок России выдвинула своего же президента Елену Вяльбе на премию «Гордость России» в категории «Тренер года». Губерниев в ответ предложил выдвинуть ФЛГР в «Жополизы года» и поступок Федерации назвал «плевком в лица тренеров». Сама Вяльбе вспомнила, что в 2018-м лучшим тренером признали Станислава Черчесова, а не ее.

8. НХЛ. «Тампа» обыграла «Оттаву» (4:3), Кучеров набрал 3 (1+2) очка, Сергачев – 2 (1+1), а Василевский пропустил 3 шайбы после 15 бросков (одну – после ошибки за воротами). «Миннесота» была сильнее «Монреаля» (4:1), Капризов сделал дубль. «Питтсбург» проиграл «Бостону» (5:6 ОТ), упустив преимущество в 3 шайбы, Малкин набрал 2 (1+1) очка. «Рейнджерс» победили «Филадельфию» (1:0 ОТ), Шестеркин сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

9. Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ.

10. В КХЛ ЦСКА обыграл «Ак Барс», одержав 11-ю победу подряд. У казанцев 10 поражений в 12 последних играх, команда Олега Знарка идет вне зоны плей-офф. «Авангард» обыграл «Спартак» – это 4-я победа в 5 последних матчах. Остальные результаты дня – здесь.

11. НБА. «Бруклин» дома проиграл «Чикаго», «Майами» был сильнее «Голден Стэйт» и другие результаты.

12. «Лада» подала заявку на возвращение в КХЛ. Клуб был исключен из лиги в 2018 году.

13. Ферстаппен вошел в список 500 богатейших людей Нидерландов с состоянием в 120 млн евро.

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