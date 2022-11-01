Кристиан Хорнер: «Выступления Ферстаппена не получают должного признания»

Руководитель высоко оценил пилотаж в сезоне-2022.

«То, что мы видели в Мехико и вообще в этом году – нечто особенное.

Иногда мне кажется, что его достижения, возможно, не получают должного признания, хотя на самом деле мы стали свидетелями абсолютно выдающихся выступлений гонщика, который находится на пике своей формы.

Он выиграл наибольшее число Гран-при за сезон в истории. Кроме того, выиграл два спринта. И при этом он не всегда побеждал с поул-позиции. Во многих Гран-при ему приходилось бороться и гнаться за победами.

В общем, если оглянуться и оценить этот год, то он был выдающимся с точки зрения выступлений Макса. Он не ошибался в выборе шин, практически идеально пилотировал и достиг невероятного уровня стабильности», – заявил Хорнер.

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