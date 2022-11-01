прокомментировал вылет «Атлетико» из еврокубков.

Мадридцы проиграли (1:2) в 6-м туре Лиги чемпионов и заняли четвертое место в группе.

«Все видели, что соперник был лучше. Они лучше выбирали позиции, реализовали два первых момента. Они были сильнее.

Мы должны стать лучше и осознать реальность в еврокубках. Год назад нам было трудно на выезде, два года назад нам было трудно. Мы должны понять, как можно стать лучше. У нас плохие показатели. Мы мало забили.

«Атлетико» занял то место, которое заслужил. Теперь для нас наступает новая реальность – и Кубок Испании.

Я уверен, что мы справимся. Надо уметь ждать. Мы облажались, но должны двигаться вперед. Единственный известный мне способ выйти из таких ситуаций – это быть вместе.

Соперники были лучше. Мы заслуженно заняли последнее место в группе», – сказал главный тренер «Атлетико».

Крах «Атлетико»: 4-е место в группе, впервые в эпоху Симеоне без евровесны