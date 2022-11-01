«Атлетико» вылетел из еврокубков
«Атлетико» не вышел в плей-офф еврокубков.
Команда тренера Диего Симеоне в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграла на выезде «Порту» (1:2) и заняла четвертое место в группе B.
В прошлом туре мадридцы утратили шансы на 1/8 финала ЛЧ, а сейчас остались и без Лиги Европы.
Первое место в группе занял «Порту», набравший 12 очков. Далее расположились «Брюгге» (11), «Байер» (5) и «Атлетико» (5).
«Атлетико» оказался ниже «Байера» при равенстве очков из-за результатов очных матчей – поражение и ничья. Немецкий клуб сыграет в стыковых матчах Лиги Европы.
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