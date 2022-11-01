«Атлетико» вылетел из еврокубков

не вышел в плей-офф еврокубков.

Команда тренера в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграла на выезде (1:2) и заняла четвертое место в группе B.

В прошлом туре мадридцы утратили шансы на 1/8 финала ЛЧ, а сейчас остались и без Лиги Европы.

Первое место в группе занял «Порту», набравший 12 очков. Далее расположились (11), «Байер» (5) и «Атлетико» (5).

«Атлетико» оказался ниже при равенстве очков из-за результатов очных матчей – поражение и ничья. Немецкий клуб сыграет в стыковых матчах .

Дикий ЛЧ-провал Испании: только «Реал» в 1/8 финала. Впервые в этом формате