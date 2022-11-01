Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ

Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему игроку октября в Мир РПЛ.

В список кандидатов вошли:

Малком ( ) – 5 мячей и 1 голевая в 5 матчах;

Квинси Промес ( ) – 4 гола и 3 голевые в 4 матчах;

Федор Чалов ( ) – 5 голов в 5 матчах;

Владимир Сычевой («Оренбург») – 6 голов и 1 голевая в 5 матчах;

Алексей Каштанов ( ) – 4 гола и 3 голевые в 5 матчах.

Лучший игрок месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком октября станет тот, кого выбрали легенды .

Промес забивает после кроссов (шок), Малком – только левой ногой, Сычевой – топово реализует. Все о мощной гонке бомбардиров РПЛ