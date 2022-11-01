Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ
Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему игроку октября в Мир РПЛ.
В список кандидатов вошли:
Малком («Зенит») – 5 мячей и 1 голевая в 5 матчах;
Квинси Промес («Спартак») – 4 гола и 3 голевые в 4 матчах;
Федор Чалов (ЦСКА) – 5 голов в 5 матчах;
Владимир Сычевой («Оренбург») – 6 голов и 1 голевая в 5 матчах;
Алексей Каштанов («Урал») – 4 гола и 3 голевые в 5 матчах.
Лучший игрок месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Промес забивает после кроссов (шок), Малком – только левой ногой, Сычевой – топово реализует. Все о мощной гонке бомбардиров РПЛ
Комментарии