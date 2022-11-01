Малком, Промес, Чалов, Сычевой и Каштанов претендуют на приз лучшему игроку октября в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Урал Оренбург Квинси Промес Малком Федор Чалов Владимир Сычевой Алексей Каштанов Футбол

Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему игроку октября в Мир РПЛ.

В список кандидатов вошли:

Малком («Зенит») – 5 мячей и 1 голевая в 5 матчах;

Квинси Промес («Спартак») – 4 гола и 3 голевые в 4 матчах;

Федор Чалов (ЦСКА) – 5 голов в 5 матчах;

Владимир Сычевой («Оренбург») – 6 голов и 1 голевая в 5 матчах;

Алексей Каштанов («Урал») – 4 гола и 3 голевые в 5 матчах.

Лучший игрок месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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