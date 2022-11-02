«Наполи» выиграл группу A Лиги чемпионов, «Ливерпуль» – 2-й. «Аякс» выступит в ЛЕ, у «Рейнджерс» 0 очков

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«Наполи» вышел из группы Лиги чемпионов с первого места.

В 6-м туре группового этапа команда Лучано Спаллетти уступила «Ливерпулю» – 0:2. У команд по 15 очков, но «Наполи» благодаря крупной победе в первой игре (4:1) опередил соперника. «Красные» финишировали вторыми.

Третье место в группе A занял «Аякс», в последнем матче обыгравший «Рейнджерс» – 3:1. У нидерландского клуба 6 баллов.

Шотландцы не набрали ни одного очка и заняли последнее место.

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