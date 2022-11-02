«Наполи» выиграл группу A Лиги чемпионов, «Ливерпуль» – 2-й. «Аякс» выступит в ЛЕ, у «Рейнджерс» 0 очков

«Наполи» вышел из группы Лиги чемпионов с первого места.

В 6-м туре группового этапа команда Лучано Спаллетти уступила «Ливерпулю» – 0:2. У команд по 15 очков, но благодаря крупной победе в первой игре (4:1) опередил соперника. финишировали вторыми.

Третье место в группе A занял , в последнем матче обыгравший – 3:1. У нидерландского клуба 6 баллов.

Шотландцы не набрали ни одного очка и заняли последнее место.