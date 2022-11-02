«Бавария» первой выиграла все 6 матчей группы ЛЧ в двух сезонах подряд и трижды в истории

«Бавария» установила рекорд , дважды подряд выиграв все матчи в группе.

Мюнхенский клуб одержал шесть побед в этой ЛЧ в группе с «Интером», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень.

В прошлом сезоне баварцы выиграли все шесть матчей в квартете с «Бенифкой», «Барселоной» и киевским «Динамо».

также первой сумела выиграть все 6 матчей в группе в трех разных сезонах – также в 2019/20.

Все матчи в группе до этого выигрывали (1992/93), (1994/95), (1995/96), (2002/03), (2011/12, 2014/15), (2021/22) и (2021/22).