«Бавария» первой выиграла все 6 матчей группы ЛЧ в двух сезонах подряд и трижды в истории
«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, дважды подряд выиграв все матчи в группе.
Мюнхенский клуб одержал шесть побед в этой ЛЧ в группе с «Интером», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень.
В прошлом сезоне баварцы выиграли все шесть матчей в квартете с «Бенифкой», «Барселоной» и киевским «Динамо».
«Бавария» также первой сумела выиграть все 6 матчей в группе в трех разных сезонах – также в 2019/20.
Все матчи в группе до этого выигрывали «Милан» (1992/93), «ПСЖ» (1994/95), «Спартак» (1995/96), «Барселона» (2002/03), «Реал» (2011/12, 2014/15), «Аякс» (2021/22) и «Ливерпуль» (2021/22).
Комментарии