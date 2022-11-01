Елена Вяльбе: «Когда 2018-м Черчесов стал лучшим тренером, а не я, было очень странно. Мы привезли с Олимпиады 8 медалей и стали лучшими, а они?»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об участии в премии «Гордость России».

Ранее ФЛГР выдвинула Вяльбе в номинации «Тренер года», а лыжников Александра Большунова и Наталью Непряеву в категории «Спортсмен года». Сама Вяльбе является президентом федерации.

«Меня что, первый раз выдвигают? И Сашу Большунова мы что, первый раз выдвигаем? Только дальше никто не хочет ничего нам давать – жюри или кто там выбирает.

Когда в 2018 году [Станислав] Черчесов стал лучшим тренером, а не я, для меня это было очень странно. Мы привезли с Олимпиады восемь медалей и стали лучшими, а они?

Или когда Павел Дацюк стал спортсменом года, а Большунов не стал… Похоже на пиар‑ход? Ну, значит, пиар‑ход», – сказала Вяльбе.

В 2018 сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

ФЛГР выдвинула Елену Вяльбе в качестве номинанта на премию «Гордость России» в категории «Тренер года». Вяльбе – глава ФЛГР