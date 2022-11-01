Месси не просил «ПСЖ» отдых перед ЧМ-2022. Гальтье сам может дать ему паузу
Лионель Месси не просил «ПСЖ» давать ему отдых перед ЧМ-2022.
Несмотря на распространившиеся слухи, 35-летний аргентинец не просил главного тренера парижан Кристофа Гальтье не выпускать его на поле.
И у Лео нет намерений просить об этом перед тремя оставшимися до старта чемпионата мира играми клуба, сообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста L’Équipe Лоика Танзи и RMC Sport.
С «Осером» парижский клуб сыграет 13 ноября, а 20-го в Катаре стартует ЧМ-2022
При этом не исключено, что сам Гальтье может предоставить отдых Месси, который в этом сезоне еще не начинал матчей в запасе.
Месси набрал хорошую форму в этом сезоне, на данный момент у него 12 голов и 13 передач в 17 матчах во всех турнирах. Его статистика – здесь.
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