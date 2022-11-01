«Атлетико» впервые занял 4-е место в группе Лиги Чемпионов

впервые занял последнее место в группе Лиги чемпионов.

Команда Диего Симеоне уступила в 6-м туре группового этапа (1:2). Мадридцы с 5 очками заняли четвертое место в группе с «Порту» (12 очков), «Брюгге» (11) и «Байером» (5 баллов). Немецкая команда опередила «Атлетико» по дополнительным показателям.

«Атлетико» занял 4-е место в группе Лиги чемпионов впервые в своей истории. Клуб участвовал в групповой стадии турнира 11 раз.

Следующий матч «Атлетико» проведет 6 ноября – против «Эспаньола» в рамках 13-го тура Ла Лиги.