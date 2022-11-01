Дмитрий Губерниев: «Тренер года – Бородавко, конкурировать может разве что Тутберидзе. Выдвижение Вяльбе со стороны ФЛГР – плевок в лица тренерам»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о включении Елены Вяльбе в число номинантов премии «Гордость России».

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выдвинула Вяльбе в категории «Тренер года». Сама Вяльбе при этом является президентом федерации.

«Елена Валерьевна Вяльбе числится тренером сборной, но сама никогда не тренировала. Это абсолютно, абсолютно раболепное решение. Поэтому я и выдвинул ФЛГР в «Жополизы года». Понимаю лыжников, когда они выдвигают Непряеву и тем более Большунова [в номинации «Спортсмен года»]. Но Вяльбе не тренер, она номинальный тренер, президент федерации!

А [Юрий] Бородавко?! Тренер года – Бородавко! Кто может с ним конкурировать? Разве что [Этери] Тутберидзе – без всякого сомнения. Вяльбе была недовольна, что 2018‑м премию дали Черчесову? А какое она имеет отношение к тому, что было в 2018 году? Она недовольна тем, что Черчесов людям подарил радость?

Не будем забывать, что в 2018 году, на Олимпиаде в Пхенчхане, обладая одной из лучших в мире команд на тот момент, сборная России по лыжным гонкам не выиграла ни одной золотой медали. А сравнивать с футболом… Да, мы не вышли в полуфинал, но мы проиграли в четвертьфинале по пенальти! И Черчесов абсолютно заслуженно стал тренером года.

А теперь Елена Валерьевна, будучи тренером лишь номинально, очень довольна тем, что ее выдвигают как лучшего тренера. Выдвижение Вяльбе со стороны ФЛГР – это плевок в лица действующим тренерам, которые стоят у бортика в фигурном катании и бегают по лыжне.

При всей моей любви и всем уважении к выдающейся и легендарной лыжнице Елене Вяльбе, руководителю Федерации лыжных гонок», – сказал Губерниев.

ФЛГР выдвинула Елену Вяльбе в качестве номинанта на премию «Гордость России» в категории «Тренер года». Вяльбе – глава ФЛГР

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