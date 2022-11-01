ФЛГР выдвинула Елену Вяльбе в качестве номинанта на премию «Гордость России» в категории «Тренер года». Вяльбе – глава ФЛГР

Лыжники Александр Большунов и выдвинуты в качестве номинантов на премию «Гордость России» в категории «Спортсмен года».

Большунов завоевал на Олимпийских играх в Пекине три золота, серебро и бронзу, Непряева – золото, серебро и бронзу. Также Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски» и общий зачет Кубка мира в сезоне-2021/22.

Также Федерация лыжных гонок России выдвинула президента организации в качестве номинанта на премию в категории «Тренер года».

номинирован в категории «Эпоха спорта».

Национальная спортивная премия «Гордость России» учреждена правительством РФ в 2010 году. Премия включает в себя 11 номинаций и 18 категорий.