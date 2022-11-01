Гризманн о вылете «Атлетико» из еврокубков: «Нужно сжать булки, заткнуться, работать и бороться»

сделал эмоциональное заявление после вылета «Атлетико» из еврокубков.

Сегодня «Атлетико» проиграл (1:2) в 6-м туре и занял четвертое место в группе.

«Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Мы не заслужили попадания в 1/8 финала Лиги чемпионов или в Лигу Европы. Это так. Если выигрываешь лишь один матч в группе – так и получается.

Нам нужно сжать булки, работать, заткнуться и бороться. Нам нечего сказать болельщикам, только поблагодарить за поддержку на нашем стадионе и в гостях. Болельщики этого не заслуживают. А нам нужно напрячься и работать.

Симеоне? Мы в этом клубе, чтобы работать под его началом. Игра под его началом – это повод для гордости. Мы хотим остаться в клубе, но должны доказать это на поле», – сказал французский нападающий в эфире Movistar.