Невилл об отказе Роналду от рукопожатия: «Если бы у меня было 570 млн подписчиков в инстаграме, мне было бы ##### на Гари Невилла»

Гари Невилл пошутил об игнорировании со стороны .

Форвард проигнорировал бывшего партнера по команде, здороваясь с экспертами Sky Sports перед матчем с «Вест Хэмом» (1:0).

Майка Ричардс выложил видео разговора с Невиллом и об этом эпизоде.

Ричардс: «Каково это – быть проигнорированным твоим партнером? (смеется).

Кин: «Ты, должно быть, рад, что он тебя проигнорировал, потому что это означает, что ты...»

Невилл: «Нет, нет. Хотя это просто говорит нам кое о чем...Это значит, что он смотрел (эфир, в котором Гари критиковал Криштиану – прим.).

Ричардс: «Не думаешь ли ты, Гари, что это мелочный поступок [с его стороны]?

Невилл: «Я думаю, если бы у меня было 570 миллионов подписчиков в инстаграме, мне было бы ##### на (смеется).