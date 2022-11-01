Невилл об отказе Роналду от рукопожатия: «Если бы у меня было 570 млн подписчиков в инстаграме, мне было бы ##### на Гари Невилла»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду Рой Кин Майка Ричардс премьер-лига Англия соцсети ахахаха контент Футбол

Гари Невилл пошутил об игнорировании со стороны Криштиану Роналду.

Форвард «Манчестер Юнайтед» проигнорировал бывшего партнера по команде, здороваясь с экспертами Sky Sports перед матчем АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0). 

Майка Ричардс выложил видео разговора с Невиллом и Роем Кином об этом эпизоде.

Ричардс: «Каково это – быть проигнорированным твоим партнером? (смеется).

Кин: «Ты, должно быть, рад, что он тебя проигнорировал, потому что это означает, что ты...»

Невилл: «Нет, нет. Хотя это просто говорит нам кое о чем...Это значит, что он смотрел (эфир, в котором Гари критиковал Криштиану – прим.).

Ричардс: «Не думаешь ли ты, Гари, что это мелочный поступок [с его стороны]?

Невилл: «Я думаю, если бы у меня было 570 миллионов подписчиков в инстаграме, мне было бы ##### на Гари Невилла» (смеется). 

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