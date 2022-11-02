Капризов сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал его 2-й звездой. Он делит 2-е место в гонке снайперов с 8 шайбами

сделал дубль в матче с и стал его 2-й звездой.

Форвард «Миннесоты» помог своей команде победить «Канадиенс» (4:1) в матче регулярного чемпионата .

На его счету стало 13 (8+5) очков в 10 играх сезона при полезности «минус 5».

Он разделил 2-е место в гонке снайперов с Габриэлем Виларди («Лос-Анджелес») и Андреем Свечниковым («Каролина»). Впереди только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (11 шайб).

Сегодня Кирилл (19:57, 4:18 – в большинстве, полезность «+1») нанес 5 бросков в створ и применил 1 силовой прием.