«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей. Радулов сделал голевую передачу в игре с ЦСКА

«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей.

Казанский клуб уступил (2:3) в игре Фонбет чемпионата .

Вернувшийся в состав после пропуска одного матча отметился результативной передачей. В третьем периоде Радулов совершил сольный проход и помог отличиться Илье Сафонову, добившему шайбу в ворота.

На промежутке из 12 последних матчей победил только «Металлург» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (5:2).

Команда тренера Олега Знарка занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч у казанцев запланирован на 3 октября – против .