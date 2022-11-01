«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей. Радулов сделал голевую передачу в игре с ЦСКА
«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей.
Казанский клуб уступил ЦСКА (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Вернувшийся в состав после пропуска одного матча Александр Радулов отметился результативной передачей. В третьем периоде Радулов совершил сольный проход и помог отличиться Илье Сафонову, добившему шайбу в ворота.
На промежутке из 12 последних матчей «Ак Барс» победил только «Металлург» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (5:2).
Команда тренера Олега Знарка занимает девятое место в таблице Восточной конференции.
Следующий матч у казанцев запланирован на 3 октября – против «Салавата Юлаева».
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