«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей. Радулов сделал голевую передачу в игре с ЦСКА

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«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей.

Казанский клуб уступил ЦСКА (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Вернувшийся в состав после пропуска одного матча Александр Радулов отметился результативной передачей. В третьем периоде Радулов совершил сольный проход и помог отличиться Илье Сафонову, добившему шайбу в ворота.

На промежутке из 12 последних матчей «Ак Барс» победил только «Металлург» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (5:2).

Команда тренера Олега Знарка занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч у казанцев запланирован на 3 октября – против «Салавата Юлаева».

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