«Нетс» близки к назначению Име Удоки, отстраненного «Селтикс» за роман с подчиненной

, временно отстраненный от работы главным тренером , может возглавить , пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сегодня «Нетс» объявили о расставании со «по обоюдному согласию». По информации Воджнаровски, клуб уже ведет переговоры с Удокой и должен объявить о его назначении в ближайшие 48 часов.

Отмечается, что «Селтикс» не будут препятствовать потенциальному уходу специалиста, которого отстранили на сезон-2022/23 за нарушение клубных правил, но могут запросить у «Нетс» компенсацию.

По информации Daily Mail, Удока вступил в интимные отношения с сервис-менеджером команды Кэтлин Линч, женой консультанта «Селтикс» Тэйлора Линча.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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