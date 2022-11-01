«Нетс» близки к назначению Име Удоки, отстраненного «Селтикс» за роман с подчиненной

Теги происшествия возможные переходы Бостон Бруклин Стив Нэш Име Удока Баскетбол

Име Удока, временно отстраненный от работы главным тренером «Бостона», может возглавить «Бруклин», пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сегодня «Нетс» объявили о расставании со Стивом Нэшем «по обоюдному согласию». По информации Воджнаровски, клуб уже ведет переговоры с Удокой и должен объявить о его назначении в ближайшие 48 часов.

Отмечается, что «Селтикс» не будут препятствовать потенциальному уходу специалиста, которого отстранили на сезон-2022/23 за нарушение клубных правил, но могут запросить у «Нетс» компенсацию.

По информации Daily Mail, Удока вступил в интимные отношения с сервис-менеджером команды Кэтлин Линч, женой консультанта «Селтикс» Тэйлора Линча.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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