Власти Катара за год потратили на подарки британским депутатам 250+ тысяч фунтов. Некоторые из членов парламента потом благосклонно высказывались о ЧМ-2022 на дебатах

Члены парламента Великобритании получали подарки от представителей властей Катара.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на анализ, проведенный Observer, правительство Катара потратило на подарки членам британского парламента 251 208 фунтов в период с октября 2021-го по октябрь 2022 года. Речь идет, в частности, об оплате проживания в отелях класса люкс, полетов бизнес-классом и билетов на скачки.

Стоимость подарков от Катара за последний год больше общей суммы, которую потратили 15 других стран, чьи правительства дарили подарки британским депутатам.

За пять предыдущих лет были задекларированы подарки от Катара на общую сумму около 100 тысяч фунтов – и лишь за год, предшествующий чемпионату мира, страна потратила на эти цели в два раза больше.

Отмечается, что некоторые члены парламента, получавшие подарки от Катара, впоследствии благосклонно высказывались о предстоящем чемпионате мира на дебатах и старались отвлечь внимание от проблем, существующих в стране-хозяйке турнира.

Второе место по тратам на подарки британским депутатам заняли Объединенные Арабские Эмираты, которые потратили на эти цели 37 661 фунт. Таким образом, траты Катара выше в 6 раз.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.