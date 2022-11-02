Сергачев против «Оттавы»: 2-й гол в сезоне, передача, 4 броска и 4 минуты штрафа за 25:04

забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой».

Россиянин помог одержать победу над «Сенаторс» (4:3) в матче регулярного чемпионата .

На его счету стало 9 (2+7) очков в 10 играх сезона при полезности «минус 3» и 16 минутах штрафа.

Сегодня Михаил провел на льду 25 минут 4 секунды (максимальное время в составе «Лайтнинг», Виктор Хедман пропускал матч из-за травмы), в том числе 10:05 в большинстве и 0:44 в меньшинстве.

Он нанес 4 броска в створ, а во втором периоде дважды был наказан малым штрафом.