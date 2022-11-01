Месси счастлив в «ПСЖ» – у Лео очень хорошие отношения с Гальтье, ему нравится проект. «Барса» и «Интер» Майами хотят его подписать

За Лео Месси поборются «ПСЖ», «Барса» и «Интер» Майами – решение о его будущем не принято.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Интер» Майами имеет хорошие шансы на то, чтобы подписать Месси в будущем. действительно мечтает о возвращении Месси, а Майами хочет убедить аргентинца перейти.

Однако в данный момент Лео по-настоящему счастлив в «ПСЖ». Он доволен проектом клуба, ему нравится атмосфера в чемпионате. Кроме того, у Месси очень хорошие отношения с тренером .

«ПСЖ» попытается сохранить Месси еще как минимум на сезон. Ему точно предложат новый контракт.

Окончательное решение о будущем Лео примет после ЧМ-2022.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Месси блистает в «ПСЖ»: продвигает, обостряет, забивает. Больше никто не думает, что он топ только в «Барсе»