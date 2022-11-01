Губерниев о Вяльбе в номинации «Тренер года»: «А Федерацию лыжных гонок России выдвинем в «Жополизы года»

Комментатор Дмитрий Губерниев пошутил об участии Елены Вяльбе в премии «Гордость России».

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выдвинула Вяльбе в номинации «Тренер года». Сама Вяльбе при этом является президентом федерации.

«А ФЛГР выдвинем в номинанты премии «Жополизы года»!

А тренер года – Юрий Бородавко!» – написал Губерниев в телеграм-канале, репостнув новость с сайта Sports.ru.

ФЛГР выдвинула Елену Вяльбе в качестве номинанта на премию «Гордость России» в категории «Тренер года». Вяльбе – глава ФЛГР

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход