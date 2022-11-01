Франция навсегда исключила Томаса Эртеля из сборной за переход в «Зенит»

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта прокомментировал статус французских баскетболистов, которые играют в лиге ВТБ.

Перед Евробаскетом-2022 французская федерация обязала всех игроков сборной подписать документ о том, что они не будут играть в России и Беларуси, пока продолжается конфликт в Украине.

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель подписал бумагу и сыграл на чемпионате Европы, но после окончания турнира заключил контракт с .

Решение вызвало неоднозначную реакцию общественности, однако баскетболист заявил в своих соцсетях, что ему «абсолютно плевать» на критику.

«Мы можем рассмотреть возвращение тех, кто уже находился в России к тому моменту и не подписывал документ, но Томасу Эртелю мы все четко объяснили, а он не выполнил своих обязательств. На данный момент я думаю, что в сборной Франции его больше не будет. Все кончено», – заявил Сьюта.

Также в Единой лиге ВТБ выступают форвард Ливио Жан-Шарль ( ) и центровой Луи Лабери ( ), которые летом были временно исключены из сборной Франции после подписания контрактов с российскими клубами.

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