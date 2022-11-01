и главный тренер команды Стив Нэш приняли решение расстаться «по обоюдному согласию», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Нэша Жак Вон. Ожидается, что «Нетс» в ближайшее время попробуют договориться с Име Удокой, Куином Снайдером или другими известными специалистами.

«Бруклин» начал новый сезон с показателями 2-5.

Летом лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт потребовал от владельца клуба Джозефа Цая уволить с поста главного тренера.

Нэш возглавил «Бруклин» в 2020 году. У бывшей суперзвезды НБА не было тренерского опыта, но клуб рассчитывал на его тесные взаимоотношения с Кевином Дюрэнтом со времен работы в «Голден Стэйт». На посту главного тренер «Нетс» Нэш одержал 92 победы и потерпел 62 поражения.

«Моя сердечная благодарность Джо и Кларе Цаям, а также Шону Марксу за возможность поработать тренером «Бруклина». Это был чудесный опыт, и, несмотря на многочисленные сложности, я невероятно благодарен за то, что смог его получить.

Было очень приятно поработать с игроками и с фронт-офисом. Особенно благодарен тренерскому штабу и видео-координаторам, это очень талантливые люди, которые показали характер и профессионализм.

Наконец, спасибо всему Бруклину и нашим болельщикам. На первом месте у меня семья, и моя семья всегда встречала здесь поддержку и чувствовала себя частью прекрасного сообщества. Желаю «Нетс» успехов. Мы все будем болеть за «Бруклин», когда им удастся выправить ситуацию», – написал Стив Нэш в прощальном обращении.