Шестеркин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков «Филадельфии»

Теги Рейнджерс Филадельфия НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков «Филадельфии». 

Российский вратарь «Рейнджерс» был признан 2-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (1:0 ОТ). 

Шестеркин продлил серию без поражений в основное время до 8 матчей подряд (из них 6 побед).

Он отражает 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,22. 

Матч на ноль стал для него 9-м за время выступления в НХЛ (в 108 матчах). 

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