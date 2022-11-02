Шестеркин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков «Филадельфии»

сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 19 бросков «Филадельфии».

Российский вратарь был признан 2-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (1:0 ОТ).

Шестеркин продлил серию без поражений в основное время до 8 матчей подряд (из них 6 побед).

Он отражает 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,22.

Матч на ноль стал для него 9-м за время выступления в (в 108 матчах).