Малкин забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Бостоном». У него 10 очков в 10 матчах

набрал 1+1 в матче с и стал его 3-й звездой.

Форвард принял участие в матче регулярного чемпионата с «Брюинс» (5:6 ОТ).

В активе россиянина стало 10 (5+5) баллов в 10 матчах сезона при полезности «+1».

Сегодня Малкин (19:47, 6:21 – в большинстве, полезность «+2») нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:2, на вбрасываниях – 41% (выиграл 7 попыток из 17).

Добавим, что заброшенная шайба стала для него 449-й за 991 матч в лиге.