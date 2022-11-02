Малкин забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Бостоном». У него 10 очков в 10 матчах
Евгений Малкин набрал 1+1 в матче с «Бостоном» и стал его 3-й звездой.
Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (5:6 ОТ).
В активе россиянина стало 10 (5+5) баллов в 10 матчах сезона при полезности «+1».
Сегодня Малкин (19:47, 6:21 – в большинстве, полезность «+2») нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:2, на вбрасываниях – 41% (выиграл 7 попыток из 17).
Добавим, что заброшенная шайба стала для него 449-й за 991 матч в лиге.
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