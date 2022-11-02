«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей ЛЧ при Хави – оба у чешской «Виктории»

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«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в Лиге чемпионов при Хави.

Сегодня каталонцы на выезде обыграли «Викторию» Пльзень (4:2) в 6-м туре группового этапа.

С 23 ноября 2021 года «блауграна» проиграла в этом турнире «Баварии» (трижды) и «Интеру», сыграла вничью с «Интером» и «Бенфикой» и дважды обыграла «Викторию» Пльзень.

Сине-гранатовые в этом розыгрыше турнира досрочно заняли третье место и продолжат выступление в Лиге Европы.

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