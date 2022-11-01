Оуэн считает, что сейчас он стоил бы больше 100 млн фунтов: «Сколько стоит Мбаппе? 150-200 млн? Я был таким же игроком – выиграл «Золотой мяч», поехал на ЧМ в 18 лет»
Майкл Оуэн предположил, в какую сумму обошелся бы командам его трансфер в наше время.
«Я не знаю, мне кажется, что один или два года назад цифры были немного выше, чем сейчас. Очевидно, что трансферная стоимость Эрлинга Холанда на самом деле не была истинным отражением его цены, учитывая агентскую комиссию и все другие условия, которые были у него в контракте.
Это был открытый рынок, свободный рынок, когда мне было 19-20 лет и я был на абсолютном пике своих сил. Я не знаю, сейчас речь, наверное, шла бы о 100 с чем-то миллионах фунтов, трудно сказать.
А сколько стоит Мбаппе в наши дни? Я правда не знаю. Если бы он покинул «ПСЖ», они бы рассчитывали на 150 млн фунтов, может быть, на 200 млн фунтов?
Но да, я был таким же игроком, который совершил прорыв, выиграл «Золотой мяч», выиграл две «Золотые бутсы», поехал на чемпионат мира в 18 лет и все такое прочее. Единственное, что можно сказать, так это то, что если бы я стоил 150 миллионов фунтов, то эта сделка вряд ли стала бы выгодной, потому что со временем моя карьера становилась хуже», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля» Ace Odds.
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