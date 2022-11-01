предположил, в какую сумму обошелся бы командам его трансфер в наше время.

«Я не знаю, мне кажется, что один или два года назад цифры были немного выше, чем сейчас. Очевидно, что трансферная стоимость на самом деле не была истинным отражением его цены, учитывая агентскую комиссию и все другие условия, которые были у него в контракте.

Это был открытый рынок, свободный рынок, когда мне было 19-20 лет и я был на абсолютном пике своих сил. Я не знаю, сейчас речь, наверное, шла бы о 100 с чем-то миллионах фунтов, трудно сказать.

А сколько стоит Мбаппе в наши дни? Я правда не знаю. Если бы он покинул , они бы рассчитывали на 150 млн фунтов, может быть, на 200 млн фунтов?

Но да, я был таким же игроком, который совершил прорыв, выиграл «Золотой мяч», выиграл две «Золотые бутсы», поехал на чемпионат мира в 18 лет и все такое прочее. Единственное, что можно сказать, так это то, что если бы я стоил 150 миллионов фунтов, то эта сделка вряд ли стала бы выгодной, потому что со временем моя карьера становилась хуже», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля» Ace Odds.