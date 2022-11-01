НБА. «Бруклин» примет «Чикаго», «Майами» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

Во вторник, 1 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.

Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга примет Демара Дерозана. Джимми Батлера сыграет с и Клэя Томпсона.

«Финикс» и «Миннесота», которые находятся в верхней части таблицы Западной конференции, сойдутся в очном противостоянии.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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