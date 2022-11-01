НБА. «Бруклин» примет «Чикаго», «Майами» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

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Во вторник, 1 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.

«Бруклин» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга примет «Чикаго» Демара Дерозана. «Майами» Джимми Батлера сыграет с «Голден Стэйт» Стефена Карри и Клэя Томпсона.

«Финикс» и «Миннесота», которые находятся в верхней части таблицы Западной конференции, сойдутся в очном противостоянии.

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Чикаго
Дата проведения
2 ноября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Майами – Голден Стэйт
Дата проведения
2 ноября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Орландо
Дата проведения
2 ноября, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Финикс – Миннесота
Дата проведения
2 ноября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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