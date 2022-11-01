НБА. «Бруклин» примет «Чикаго», «Майами» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
Во вторник, 1 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.
«Бруклин» Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга примет «Чикаго» Демара Дерозана. «Майами» Джимми Батлера сыграет с «Голден Стэйт» Стефена Карри и Клэя Томпсона.
«Финикс» и «Миннесота», которые находятся в верхней части таблицы Западной конференции, сойдутся в очном противостоянии.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 2 ноября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 2 ноября, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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