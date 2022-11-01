Катар предложил некоторым фанатам бесплатно посетить ЧМ-2022 в обмен на хорошие отзывы в соцсетях

Некоторые болельщики бесплатно посетят в обмен на хорошие отзывы в соцсетях.

Нидерландская телекомпания NOS провела расследование, в ходе которого выяснилось, что организаторы чемпионата мира выделили бесплатные билеты на матчи и обеспечили бесплатное проживание в отелях для 50 болельщиков из Нидерландов.

Этих фанатов попросили согласиться с «кодексом поведения», согласно которому им требуется отчитываться о найденных «оскорбительных, унижающих достоинство или оскорбительных комментариях», а также самим размещать позитивные посты.

В кодексе поведения также говорится, что болельщики должны «включать контент Верховного комитета по наследию в свои посты» и «поддерживать чемпионат мира, ставя лайки и делая репосты записей о турнире».

Тем не менее, в кодексе есть пункт, напоминающий фанатам, что они не являются «рупором Катара» и должны открыто заявлять о своей позиции, хотя им не следует принижать соревнование.

В отчете NOS приводятся слова двух нидерландских болельщиков, которые стали участниками этой программы, они попали в группу из примерно 400 болельщиков из 60 стран. За последние месяцы они несколько раз посещали места проведения турнира. Эти фанаты заявили, что им разрешили пригласить еще 50 человек в программу.

Представитель Верховного комитета по наследию, занимающегося организацией ЧМ-2022, подтвердил эту информацию.

«По мере приближения турнира мы предложили самым активным лидерам болельщиков лично организовать небольшую группу фанатов, которые получат статус наших гостей в качестве благодарности за сотрудничество», – сказал представитель комитета. Он не уточнил, сколько всего фанатов стали участниками этой программы.