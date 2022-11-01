«Лада» подала заявку в КХЛ. Клуб был исключен из лиги в 2018 году

подала заявку в .

Клуб официально заявил о желании вернуться в лигу, откуда был исключен решением Совета директоров в 2018 году.

«Лада» тогда заняла одно из последних мест в рейтинге команд, учитывавшем в том числе финансовые и инфраструктурные показатели.

После этого тольяттинцы выступали в .

«Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов. Согласно «дорожной карте», которую мы получили во время встречи с президентом лиги 25 октября, такая заявка должна была быть подана до 1 ноября.

Конечно, у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем устранять в рабочем порядке. Работа предстоит ответственная, но реальные шаги по включению «Лады» в элиту хоккея уже сделаны.

Намерения, озвученные губернатором Дмитрием Азаровым по КХЛ 18 сентября, начали реализовываться», – заявил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.