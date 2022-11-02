Кучеров забросил 250-ю шайбу в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Оттавой». Он продлил голевую серию до 4 игр

забил в 4-й игре подряд, набрав 1+2 с «Оттавой».

Форвард был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Сенаторс» (4:3). Россиянин стал автором победного гола во втором подряд матче «Лайтнинг».

Всего в сезоне у него стало 15 (4+11) очков в 10 играх.

Сегодня Кучеров (22:29, 11:22 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

Добавим, что заброшенная шайба стала для Кучерова 250-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг этой отметки за 572 матча, в которых всего набрал 631 (250+581) очко.