Кучеров забросил 250-ю шайбу в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Оттавой». Он продлил голевую серию до 4 игр
Никита Кучеров забил в 4-й игре подряд, набрав 1+2 с «Оттавой».
Форвард «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (4:3). Россиянин стал автором победного гола во втором подряд матче «Лайтнинг».
Всего в сезоне у него стало 15 (4+11) очков в 10 играх.
Сегодня Кучеров (22:29, 11:22 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Добавим, что заброшенная шайба стала для Кучерова 250-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он достиг этой отметки за 572 матча, в которых всего набрал 631 (250+581) очко.
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