«Ак Барс» идет вне зоны плей-офф после 24 игр. Ниже казанцев только «Амур» и «Нефтехимик»

«Ак Барс» не попадает плей-офф после 24 матчей сезона.

Казанский клуб уступил ЦСКА (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. У команды тренера Олега Знарка всего 2 победы в 12 последних матчах.

«Ак Барс» опустился на девятое место в таблице Восточной конференции из-за своего поражения и победы над «Адмиралом» (2:1 ОТ).

Челябинцы стали восьмыми с 25 баллами в 26 играх, казанцы – девятыми с 24 очками в 24 матчах.

Ниже в таблице Востока расположились только две команды – «Амур» (20 очков) и «Нефтехимик» (19).

В этом сезоне команда из Татарстана выиграла 10 игр и проиграла 14. Разница забитых и пропущенных шайб – 54:59.