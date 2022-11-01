«Ак Барс» идет вне зоны плей-офф после 24 игр. Ниже казанцев только «Амур» и «Нефтехимик»
«Ак Барс» не попадает плей-офф КХЛ после 24 матчей сезона.
Казанский клуб уступил ЦСКА (2:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. У команды тренера Олега Знарка всего 2 победы в 12 последних матчах.
«Ак Барс» опустился на девятое место в таблице Восточной конференции из-за своего поражения и победы «Трактора» над «Адмиралом» (2:1 ОТ).
Челябинцы стали восьмыми с 25 баллами в 26 играх, казанцы – девятыми с 24 очками в 24 матчах.
Ниже «Ак Барса» в таблице Востока расположились только две команды – «Амур» (20 очков) и «Нефтехимик» (19).
В этом сезоне команда из Татарстана выиграла 10 игр и проиграла 14. Разница забитых и пропущенных шайб – 54:59.
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