«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф ЛЧ, «Спортинг» сыграет в ЛЕ, «Марсель» вылетел из еврокубков, пропустив на 95-й
«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В 6-м туре группового этапа немецкий клуб на выезде обыграл «Спортинг» (2:1), а лондонцы – «Марсель» (2:1).
Таким образом, «Тоттенхэм», набрав 11 очков, занял первое место в группе D, «Айнтрахт» (10) стал вторым, «Спортинг» (7) – третьим, «Марсель» (6) – четвертым.
«Марсель» опередил бы «Спортинг» при равенстве очков благодаря двум победам в очных матчах. Однако французы пропустили при счете 1:1 на 95-й минуте от Пьера-Эмиля Хейбьерга.
«Спортинг» отправится в стыковые матчи Лиги Европы, а «Марсель» вылетел из еврокубков.
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