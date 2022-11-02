«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф ЛЧ, «Спортинг» сыграет в ЛЕ, «Марсель» вылетел из еврокубков, пропустив на 95-й

и «Айнтрахт» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 6-м туре группового этапа немецкий клуб на выезде обыграл «Спортинг» (2:1), а лондонцы – (2:1).

Таким образом, «Тоттенхэм», набрав 11 очков, занял первое место в группе D, (10) стал вторым, (7) – третьим, «Марсель» (6) – четвертым.

«Марсель» опередил бы «Спортинг» при равенстве очков благодаря двум победам в очных матчах. Однако французы пропустили при счете 1:1 на 95-й минуте от Пьера-Эмиля Хейбьерга.

«Спортинг» отправится в стыковые матчи , а «Марсель» вылетел из еврокубков.