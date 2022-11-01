Юрий Гаврилов: «Семак не хороший тренер, кого он воспитал? Выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков»

не считает из «Зенита» хорошим тренером.

«Какой критерий для определения лучшего тренера России существует? Вот Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, а если бы выиграл первенство водокачки? Что такое чемпионат Венгрии по сравнению с другим чемпионатом? Кто сможет объяснить?

У нас Романцев выигрывал девять чемпионатов России, воспитал большое количество футболистов. А сейчас Семак четыре раза подряд стал победителем, выиграет еще пятый раз. И что, говорить, что он лучший?

Критерий должен быть один. Надо смотреть, что из себя представляет этот тренер, кого он воспитал. Я против того, что иностранцы делают результат – это не наши доморощенные ребята.

Если мы сопоставляем сегодняшний день… Вот были Лобановский, Ахалкаци, Бесков, они воспитали сотни футболистов. И это заслуга тренеров. Маслов из воспитал Воронина, Стрельцова и остальных, поэтому мы всех и помним. Бесков сколько воспитал поколений? Где бы он ни работал, везде у него играли футболисты высокого уровня. Это говорит о заслугах тренера, и мы до сих пор помним этих людей.

А сейчас Семак выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков, и мы говорим, что он хороший тренер. Да нет, он не хороший тренер. Кого Семак воспитал? Практически нет никого», – сказал бывший полузащитник и сборной СССР.

Фонтан рекордов «Зенита» в 1-м круге: голы, разница мячей, очки (столько же было при Спаллетти) и надежная оборона