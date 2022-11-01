Геннадий Орлов: «Зенит» напоминает «Барселону» лучших времен. Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос держат центр поля»

Геннадий Орлов сравнил с игрой «Барселоны».

Питерский клуб выиграл первый круг чемпионата России, набрав 39 очков в 15 матчах.

– Сможет ли «Зенит» в пятый раз подряд стать чемпионом России?

– «Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм. «Зенит» в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное.

«Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен. Но в рамках . В Испании бы «Зенит» так не играл.

В России же у «Зенита» доминирующая история. У «Барселоны» в центре поля играли Хави и Иньеста, а у «Зенита» , Вендел, и Барриос. Как раз они и держат центр.

Но если зимой усилится – добавят двух-трех игроков высокого уровня – он может играть еще лучше», – заявил комментатор.

Фонтан рекордов «Зенита» в 1-м круге: голы, разница мячей, очки (столько же было при Спаллетти) и надежная оборона