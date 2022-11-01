Геннадий Орлов: «Зенит» напоминает «Барселону» лучших времен. Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос держат центр поля»
Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с игрой «Барселоны».
Питерский клуб выиграл первый круг чемпионата России, набрав 39 очков в 15 матчах.
– Сможет ли «Зенит» в пятый раз подряд стать чемпионом России?
– «Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм. «Зенит» в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное.
«Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы «Зенит» так не играл.
В России же у «Зенита» доминирующая история. У «Барселоны» в центре поля играли Хави и Иньеста, а у «Зенита» Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр.
Но если «Спартак» зимой усилится – добавят двух-трех игроков высокого уровня – он может играть еще лучше», – заявил комментатор.
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