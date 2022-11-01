УАФ против РФС и Ирана, матч России и Боснии отменен, «Реал» недоволен судейством, загадочная травма Карпова, Погба пропустит ЧМ и другие новости утра

1. Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА и отстранить Иран от ЧМ-2022.

2. Босния и Герцеговина объявила об отмене товарищеского матча с Россией 19 ноября, он должен был пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября.

3. «Реал» считает, что «Барселону» в Ла Лиге судят мягче, чем их. Мадридцы недовольны ситуацией. Тренера «сливочных» Карло Анчелотти могут отстранить на 4 матча за критику судейства в матче с «Жироной», итальянец назвал пенальти за руку Асенсио «выдуманным».

4. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Каролине» (2:3 Б), Овечкин забил 785-й гол в НХЛ и приблизился к рекорду Хоу по голам за один клуб, у Свечникова – 8-я шайба в сезоне и победный буллит. «Сент-Луис» продолжает тонуть – поражение от «Лос-Анджелеса» (1:5) стало 5-м подряд, первый гол Торопченко в сезоне ситуацию не спас. Все результаты дня – здесь.

5. «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в России. На каналах холдинга покажут все 64 матча.

6. Загадочная история Анатолия Карпова. Сообщили, что 12-й чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы госпитализирован в Москве. Якобы он получил травму в результате падения и находится в искусственной коме. Написали о его нахождении в реанимации отделения нейрохирургии в НИИ Склифосовского. Жена и прочие люди из окружения Карпова это все опровергли. Пресс-служба «Единой России» сделала заявление: «Карпов получил травму бытового характера, находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь». Следом пришла новость, что Анатолий подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Жена продолжает все опровергать: «Небольшая гематома. Но мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается».

7. Хавбек «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.

8. Стартовый состав «Манчестер Сити» – самый дорогой в топ-5 лиг Европы. «ПСЖ» – 2-й, «Манчестер Юнайтед» – 3-й, «Реал» – 7-й, «Барса» – 8-я.

9. НБА. 36 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Индиану» и другие результаты.

10. Александр Кокорин не забил пенальти в матче чемпионата Кипра. Российский форварда не совершил результативных действий впервые за 4 матча, у него 5 (3+2) очков в 8 играх за «Арис» по системе «гол+пас».

11. Хачанов, Тиафу, Музетти вышли во 2-й круг «Мастерса» в Париже, Маррей проиграл Симону, Синнер, Карацев выбыли.

12. «Рома» на выезде обыграла «Верону» (3:1) в 12-м туре чемпионата Италии. Команда Жозе Моуринью вышла на 4-е место, опередив «Лацио» перед римским дерби.

13. Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит следующий сезон из-за беременности.

14. Анна Щербакова выпустила коллекцию одежды совместно с автомобильным брендом OMODA. Евгения Медведева опубликовала кадры из фотосессии в нижнем белье.

15. Бывший игрок АПЛ хочет сделать каминг-аут перед ЧМ-2022. Футболист-гей недоволен тем, что турнир пройдет в Катаре. ЛГБТ-фанаты «Арсенала» бойкотируют чемпионат мира: «В Катаре не соблюдаются фундаментальные права человека, а члены ФИФА засунули головы в песок».

16. Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев приехал в гости к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и привез пояс.

17. «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» (1:0) в единственном матче дня в Фонбет чемпионате КХЛ. Никита Гусев снова будет выступать за СКА.

18. Капитан «Динамо» Даниил Фомин получил приз «Джентльмен года». Хавбек опередил Федора Чалова (ЦСКА) и Александра Селихова («Спартак»).

19. Илон Маск ответил Леброну Джеймсу, призвавшему обратить внимание на всплеск использования слова «ниггер» в Twitter.

Цитаты дня:

Радулов о выводе из основы «Ак Барса»: «Для чего это, чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь? Трудно молчать, когда такая несправедливость»

Шведская лыжница Сван о Степановой: «Когда ты говоришь, что знаешь намного больше других, на самом деле ты знаешь намного меньше»

Сергей Семак: «Зенит» – главный раздражитель для остальных клубов. Нужно держать удар. Сложно, но пока справляюсь»

Роман Ротенберг о хоккее: «Я хотел быть вратарем. Мне бросили в голову на первой тренировке – и я перешел в поле»

Льюис Хэмилтон: «Соцсети становятся токсичнее. Нам всем нужно отказаться от них в конечном итоге»

Александр Карелин: «Чему могут научить смешанные единоборства? Смешивать водку с пивом»